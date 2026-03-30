Enerya Enerji A.Ş. tarafından yapılan açıklamada Ahlatcı'nın en yüksek teklifi vererek ihalede 1. olduğu bildirildi.

Söz konusu KAP üzerinden yapılan açıklamada “Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. (Ahlatcı Altın İşletmeleri) Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 30.03.2026 (bugün) tarihinde gerçekleştirilen 317. Grup İhalesinde yer alan, Çanakkale ili dahilinde bulunan 3535555 erişim numaralı ve 1968,62 hektar alanına sahip IV. Grup Maden (altın, gümüş, bakır vs.) Ruhsat Sahasına ilişkin ihaleye katılmış ve en yüksek teklifi vererek ihalede 1. olmuştur. İhale bedeli 25.000.000 TL'dir. İhale kapsamında devralınacak ruhsatla birlikte Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin sahip olduğu maden ruhsatı sayısı 14 adete ulaşacaktır.” İfadeleri kullanıldı.

