Söz konusu haftada en yüksek geri alım tutarı yaklaşık 37,62 milyon TL ile Orge Enerji'de (ORGE) gerçekleşti. Şirketi 30,84 milyon TL ile Göknur Gıda (GOKNR) ve 12,82 milyon TL ile Mavi Giyim (MAVI) takip etti.

Aynı dönemde Logo Yazılım 7,92 milyon TL, Boğaziçi Beton 7,73 milyon TL ve Efor Yatırım 7,51 milyon TL'lik geri alım gerçekleştirdi. ENERY tarafında 5,74 milyon TL'lik alım dikkat çekerken, NTHOL 4,04 milyon TL ve AGESA 3,75 milyon TL ile listede yer aldı.

MEPET 2,67 milyon TL, AHGAZ 1,66 milyon TL ve DAGI 1,07 milyon TL'lik geri alımlarla öne çıkan diğer şirketler oldu.

DAHA SINIRLI ALIMLAR DA GERÇEKLEŞTİ

Hafta içinde TEZOL 562,4 bin TL, BOSSA ise 310 bin TL'lik geri alım yaptı.

GERİ ALIM NE DEMEK? ŞİRKETLER NEDEN GERİ ALIM YAPAR?

Hisse geri alımı, bir şirketin piyasada işlem gören kendi hisselerini satın almasıdır.

Şirketler hisse geri alımı yaparak piyasadaki arzı azaltıp hisse fiyatını desteklemeyi ve yatırımcıya güven vermeyi hedefler. Ayrıca mevcut fiyat seviyesini düşük buldukları mesajını vererek şirket değerine olan inançlarını da gösterirler.