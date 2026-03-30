Şirket tarafından geçen hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre grup içi bir yeniden yapılanma kapsamında gerçekleşen bu devir, Katılımevim’in likidite yapısını radikal şekilde güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplam piyasa değeri 12.421.871.197 TL olarak belirlenen banka paylarının devriyle birlikte Katılımevim;

• Tarihsel en yüksek net nakit pozisyonuna ulaşmayı,

• Ana faaliyet alanındaki yatırım kapasitesini maksimize etmeyi planlıyor.



Kaynak: Forinvest

BULLS YATIRIM DOMİNASYONU

30 Mart 2026 tarihli aracı kurum dağılımı (AKD) verileri, tavandaki alıcı iştahının arkasındaki ana aktörleri ortaya koyuyor.

Saat 10.45 itibarıyla oluşan tabloda alıcılar tarafındaki konsantrasyon dikkat çekici:

• Alıcı Grubu: Alımların yüzde 56,24 gibi ezici bir çoğunluğunu Bulls Yatırım (7.084.630 lot) göğüslemiş durumda. Onu yüzde 23,29 pay ile TERA Yatırım takip ediyor. İlk 5 alıcının toplam maliyeti, hissenin tavan fiyatı olan 75,6 TL seviyesinde sabitlenmiş görünüyor.

• Satıcı Grubu: Satış tarafında ise İş Yatırım (yüzde 32,24) ve Deniz Yatırım (yüzde 25,53) başı çekiyor. Ancak toplamda ilk 5 alıcının hacmi (11.913.228 lot), ilk 5 satıcının (10.146.642 lot) üzerinde kalarak 1.766.586 lotluk pozitif bir net fark oluşturmuş durumda.

1 YILDA YÜZDE 1265 GETİRİ

KTLEV hisseleri, son bir yıllık performansıyla yatırımcısına yüzde 1265,46 oranında getiri sundu.

Sadece son bir ayda yüzde 88’lik bir yükseliş kaydeden hisse, 20,54 TL olan yıllık dip seviyesinden 75,60 TL seviyelerine geldi.

