HSBC, perakende sektörüne ilişkin yayımladığı son değerlendirme raporunda üç büyük şirket için hedef fiyat ve yatırım tavsiyelerini güncelledi. Kurum, sektör genelinde güçlü operasyonel performansın hisseleri desteklemeye devam edebileceğine dikkat çekti.

Rapora göre HSBC, BİM Birleşik Mağazalar için hedef fiyatını 850 TL'den 875 TL'ye yükseltti. Bu revizyon, şirketin güçlü performans beklentisinin sürdüğüne işaret etti.

MİGROS VE ŞOK İÇİN HEDEFLER SABİT

HSBC, Migros Ticaret için 750 TL'lik hedef fiyatını korurken, Şok Marketler için de 80 TL seviyesindeki hedef fiyatında değişikliğe gitmedi.

'AL' TAVSİYESİ DEVAM EDİYOR

Kurum, üç şirket için de "AL" yönündeki yatırım tavsiyesini sürdürdü. Raporda, sektör dinamiklerinin ve şirketlerin operasyonel gücünün hisseler üzerinde destekleyici olmaya devam edebileceği vurgulandı.