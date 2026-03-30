13 Mart 2026 tarihinde ihalenin lehte sonuçlandığının duyurulmasının ardından, Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik, işveren REC Uluslararası İnşaat Yatırım San. ve Tic. A.Ş. ile masaya oturdu. Atılan imzalarla birlikte projenin mekanik ve elektrik tesisat işleri resmiyet kazandı.

SÖZLEŞME BEDELİ VE DÖVİZ BAZLI GETİRİ

İmzalanan yeni sözleşmenin bedeli şu şekilde açıklandı:

7.971.822,23 USD (KDV Hariç)

753.022.916,00 TL (KDV Hariç)

Daha önce aynı kampüs içerisinde üstlenilen A, T ve O Blokları ile birleştirildiğinde, Ankara Adalet Sarayı projesinin toplam taahhüt bedeli güncel döviz kuruyla 3.042.511.680 TL (KDV Dahil) seviyesine ulaştı.

12 AYDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Ankara’nın en önemli kamu projelerinden biri olan Adalet Sarayı yerleşkesindeki bu geniş kapsamlı tesisat işlerinin, sözleşme tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Birleşim Mühendislik ve Erde Mühendislik’in iş birliğiyle yürütülecek projenin, şirketin iş hacmine ve yıl sonu finansallarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

