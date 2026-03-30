Şirketin 20 Ocak 2026 tarihinde yaptığı başvuru neticesinde, mevcut 100.000.000 TL olan sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 200.000.000 TL artırılacak.

Böylece Creditwest Faktoring’in yeni sermayesi 300.000.000 TL seviyesine yükselecek. Yatırımcılar, ellerindeki her 1 hisse için 2 yeni hisse daha alarak toplamda 3 hisseye sahip olacaklar.

YILLIK REKOR GETİRİ

Bedelsiz bölünme öncesinde CRDFA hisseleri piyasada dikkat çekici bir performans sergiliyor. Güncel verilere göre hisse:

Yıllık Performans: Yüzde 1106 gibi devasa bir yükseliş grafiği çizerek yatırımcısına yüksek getiri sağladı.

Fiyat Aralığı: Yıllık bazda 60.1 TL ile 85.95 TL arasında dalgalanan hisse, şu an zirve seviyelerine oldukça yakın bir noktada seyrediyor.

YATIRIMCIYI YARIN NE BEKLİYOR?

31 Mart Salı sabahı itibarıyla hisse fiyatı, bölünme oranına paralel olarak teorik fiyatına güncellenecek. Elinde CRDFA hissesi bulunan yatırımcıların portföylerindeki lot sayısı 3 katına çıkarken, hisse fiyatı da aynı oranda (1/3 oranında) düzeltilecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.