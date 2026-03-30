Akbank T.A.Ş. (AKBNK), 30 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, takipteki kredi alacak portföyüne ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Banka, toplam portföy içerisinden belirli bir kısmın varlık yönetim şirketlerine devredildiğini bildirdi.

Buna göre bankanın toplam 1.491 milyon TL büyüklüğündeki takipteki kredi alacak portföyünün 222 milyon TL'lik bölümü satışa konu oldu. Söz konusu alacaklar, ARSAN Varlık Yönetimi A.Ş., Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye devredildi.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bankamız takipteki kredi alacak portföyünün 1.491 Milyon TL tutarındaki kısmı, toplam 222 Milyon TL bedel karşılığında Arsan Varlık Yönetimi A.Ş., Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır."