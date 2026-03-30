Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,86 puan ve yüzde 0,13 azalışla 12.681,33 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 45,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,86 ile kimya petrol plastik, en fazla düşen ise yüzde 1,54 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da yeniden yükselen riskler ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle negatif bir seyir öne çıkarken, BIST 100 endeksi de güne pozitif başlamasına karşın günün ilk yarısını küresel piyasalara paralel düşüşle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 2,8 azalışla 97,9 değerini aldı.

Analistler, günün geri kalanında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.