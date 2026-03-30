Şirket, Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren bir firma ile bakır iletkenli enerji kablolarının farklı ülkelere sevk edilmesini kapsayan bir satış sözleşmesi imzaladı. Söz konusu anlaşmanın toplam bedeli yaklaşık 191,1 milyon TL olarak açıklandı.

YURT İÇİNDE 605,6 MİLYON TL'LİK SATIŞ ANLAŞMASI

Alves Kablo ayrıca, yurt içinde bayileri ve alt bayileri ile yürüttüğü stok yönetimi sistemi çalışmaları kapsamında yeni satış sözleşmeleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda imzalanan anlaşmaların toplam büyüklüğü 605,6 milyon TL seviyesinde kaydedildi.

TOPLAM YENİ İŞ HACMİ 796,7 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Yurt dışı ve yurt içi anlaşmalar birlikte değerlendirildiğinde, şirketin açıkladığı toplam yeni iş hacmi yaklaşık 796,7 milyon TL seviyesine ulaştı.

Bu gelişmeyle birlikte Alves Kablo'nun sipariş büyüklüğünde dikkat çekici bir artış yaşandığı görüldü.