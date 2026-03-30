Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen 400 milyon dolar bütçeli Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi’nde yeni bir adımın atıldığını bildirerek, "3 milyar lira tutarında Faizsiz Finansman Desteği programını 10 Kalkınma Ajansımız ile 31 ilimizde eş zamanlı olarak ilan ediyoruz. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere, yeşil geçiş sürecinden etkilenecek grupların istihdamını destekliyoruz.Öncelikli sektörlerde kaynak verimliliği, temiz üretim, döngüsel ekonomi ve emisyon azaltıcı yatırımlarla yeşil geçişi hızlandırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu doğrultusunda, kalkınma ajansları eliyle 81 ilde yeşil dönüşümü ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirdiklerini kaydeden Kacır, şehirlerin refahına büyük katkı sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

