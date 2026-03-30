İstanbul'da polisleri görev noktasına götüren servis aracı sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyere çarptı.

Farklı araçların da karıştığı kazada 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILMIŞTI

İstanbul Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada kazada bir polis memurunun şehit olduğu belirtilmişti.

Daha sonra yapılan açıklamada ise nabzı duran polis memurunun kalp masajıyla hayata döndürüldüğü duyurulmuştu.

VALİLİK ACI HABERİ DUYURDU

Öğle saatlerinde kalbi yeniden çalıştırıldığı duyurulan polis Mustafa Aydın'dan akşam saatlerinde acı haber geldi. Aydın, kurtarılamayarak şehit oldu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada kalbi duran, yapılan kalp masayı sonrasında kalbi yeniden çalıştırılan polis memurumuz Mustafa Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Kazada yaralanan 3’ü ağır toplam 29 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."