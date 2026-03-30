Son dakika! MSB, İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir.

Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.



March 30, 2026

İRAN’DAN GELEN İLK FÜZE HATAY’A DÜŞMÜŞTÜ

İran’dan ateşlenen bir füze, yaklaşık bir ay önce Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürülmüştü.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Türk yetkili, “Türkiye HEDEF değildi” dedi ve Güney Kıbrıs’ı işaret etmişti: “Füze yön değiştirdi. Asıl hedefinin Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki bir askeri üs olduğuna inanıyoruz.”

Fakat daha sonra Amerikan medyasında yapılan haberlerde asıl hedefin Güney Kıbrıs değil, Adana’daki İncirlik Üssü olduğu yazıldı.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlendi; olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi” demişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye topraklarına füze fırlatıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti.