İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında Uşak Belediyesi’ne 27 Mart’ta operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 17 kişi gözaltına alındı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan Özkan Yalım'ın parti üyeliğinin askıya alındığını açıkladı.

CHP'DEN ÖZKAN YALIM KARARI

Öte yandan aynı saatlerde CHP Genel Merkezi, Özkan Yalım hakkındaki kararını açıkladı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, gözaltına alınan ve tutuklama talebi ile adliyeye sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın disipline sevk edildiğini duyurdu.

Emre, "MYK olarak Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasını, iki hukukçu arkadaşın görevlendirilmesini, bütün bunların incelenmesini sonra da hangi karar çıkarsa, Özkan Yalım'ın söyleyeceklerini de dinleyerek bir disiplin süreci işletilmesi oy birliğiyle karar altına alınmıştır" dedi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Uşak'ta 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 17'ye ulaşmıştı.

Şüpheliler Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.