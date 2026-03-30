MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla MHP Genel Başkan Başdanışmanı Özgür Bayraktar'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tensipleriyle MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin tensipleriyle Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Sayın Özgür BAYRAKTAR atanmıştır." ifadesi kullanıldı.

— MHP (@MHP_Bilgi) March 30, 2026

İZZET ULVİ YÖNTER GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Üç gün önce MHP (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter sosyal medyadan yaptığı açıklamayla MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.