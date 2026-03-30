Başkan Trump’ın Hark Adası’nın ele geçirilmesini seçenekler arasında tutması, Brent petrol fiyatlarını yıl başından bu yana yüzde 75 oranında artırdı.

Uzmanlar, olası bir kara harekatının devreye girmesi durumunda petrolün 200 dolara fırlayabileceği konusunda uyarıyor. Bu yükseliş, beraberinde küresel enflasyon ve işsizlik riskini getirerek dünya ekonomisini bir çıkmaza sürüklüyor.

ALTIN İSTİKRAR ARARKEN BİR SONRAKİ HEDEF 4.850 DOLAR

Geçtiğimiz hafta son yılların en düşük seviyelerine gerileyen altın, savaşın şiddetlenmesiyle birlikte hızla toparlandı.

Pazartesi günü ons başına 4.520 dolardan açılış yapan sarı metal, 4.500 dolar seviyesindeki psikolojik sınırı koruyor.

• Son Bir Haftalık Performans: Yüzde 3,8 artı

• Yıllık Kazanç (29 Ocak itibarıyla): Yüzde 95,6 artı

Piyasa analistleri, altının 200 günlük hareketli ortalamayı test ettikten sonra gelen bu sıçramayı "teknik bir değer alımı" olarak nitelendiriyor.

Boğaların bir sonraki hedefinin ise 4.850 dolar seviyesi olduğu belirtiliyor.

TRUMP’IN ALTIN PARA PROJESİNİN AYAK SESLERİ

Savaşın ortasında kabine toplantısında konuşan Başkan Donald Trump, geçen hafta altına olan ilgisini yineledi.

Altının taklit edilemez oluşuna ve nadirliğine dikkat çeken Trump, "Ben altın seven biriyim çünkü her şey gerçek" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü anısına Trump'ın yüzünün basılacağı 24 ayar altın madeni para projesinin onaylanmasıyla aynı döneme denk geldi.

"You can't imitate gold, I'm a gold person."



YATIRIMCIYI BEKLEYEN İKİLEM: GÜVENLİ LİMAN MI, YÜKSEK FAİZ Mİ?

Altın fiyatları savaşın etkisiyle "güvenli liman" rolünü üstlense de ufukta bir risk beliriyor: Enflasyon.

Sürekli artan yakıt fiyatlarının tetiklediği küresel enflasyon, merkez bankalarını (özellikle Fed'i) faiz artırımına zorlayabilir.

Altın için yüksek faiz oranları, geleneksel olarak talebi azaltan bir unsur olarak görülüyor.

Altın şu an hem bir korunma aracı hem de agresif bir yatırım aracı olarak çift yönlü bir rol oynuyor.

Uzmanlar, 4.113 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalındığı sürece yükseliş ivmesinin korunabileceği beklentisinde.

Yatırımcılar, Trump’ın barış görüşmeleri açıklamaları ile sahadaki askeri hareketlilik arasındaki çelişkiyi çözmeye çalışırken, altın 4.500 dolar üzerindeki seyrini kritik bir dengede sürdürüyor.

