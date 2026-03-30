Haftaya yoğun bir gündemle başlandığını ifade eden Memiş, piyasalarda geniş bant aralığında dalgalanmanın artacağını vurguladı. Özellikle ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın bu akşam yapacağı açıklamaların piyasanın yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi. Memiş, "Savaşın ABD enflasyonuna etkileri ve FED'in faiz politikalarındaki olası değişimlerin ipuçlarını arayacağız" dedi.

HAFTALIK VERİ TAKVİMİ

1 Nisan Çarşamba: Türkiye işsizlik verisi ve Euro Bölgesi işsizlik rakamları.

2 Nisan Perşembe: ABD Dış Ticaret Dengesi.

3 Nisan Cuma: Yurt içinde Mart ayı enflasyon verisi (TÜFE).

"BORSADA '13 BİN PUAN ALTI' ALIM FIRSATI"

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksindeki geri çekilmeleri değerlendiren Memiş, yatırımcıya kademeli alım tavsiyesinde bulundu:

"13 bin puan seviyesinin altındaki rakamlar kademeli alım fırsatıdır. Özellikle 12.400 - 12.900 aralığı uzun vade için uygun fiyatlamalar sunuyor. Yıl içinde endekste 16 bin puan seviyesini beklemeye devam ediyorum."

ALTIN VE GÜMÜŞTE "YIL SONU" BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarındaki teknik seviyeleri paylaşan Memiş, gram altında yıl içinde 10 bin TL hedefinin masada olduğunu yineledi.

Ons Altın: Bu hafta 4.385 - 4.600 dolar aralığında dalgalanma bekleniyor. Savaş atmosferi sürdükçe 4.100 dolar güçlü destek, 4.650 dolar ise kritik direnç konumunda. Eğer 4.650 geçilirse 4.800 dolar yolu açılır. 4380 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa teknik olarak 4100 dolar seviyesi var.

Gram Altın: Serbest piyasada fiziki altın fiyatının 6.700 TL civarında olduğunu belirten Memiş, fiziki altının ons bazında ucuz kaldığını ve piyasada altın arzının rahatlayacağı bir döneme girildiğini ifade etti. Memiş, "Altında yükseliş yönlü beklentim devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Gümüş: "BEYAZ metal" için 70 dolar altındaki rakamların kalıcı olmayacağını söyleyen uzman, "Her ne kadar gümüş bu yıl şampiyon olmasa da 70 dolar altındaki rakamlar alım fırsatı vermeye devam ediyor." dedi. Gram gümüşte 100 TL altındaki sarkmaların alım fırsatı sunduğuna dikkat çekti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.