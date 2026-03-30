Altın piyasası, Mart ayı genelinde yatırımcısını şaşırtan bir tablo sergiledi. Aylık bazda yüzde 14,60 oranında kaydedilen gerileme, tarihi bir seviyeye işaret ediyor. Bu düşüş ivmesiyle ons altın; Ekim 2008’de yaşanan yüzde 16,80’lik kayıptan sonraki en sert aylık değer kaybına doğru ilerliyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI (30 MART 2026)

Günün ilk saatlerinde iç ve dış piyasadan alınan verilere göre fiyatlar şu şekilde şekillendi:

Gram Altın: 6.438,95 TL

Çeyrek Altın: 12.076,00 TL

Yarım Altın: 23.146,00 TL

Tam Altın: 43.545,74 TL

Cumhuriyet Altını: 44.951,00 TL

Gremse Altın: 109.198,28 TL

Ons Altın: 4.489,23 Dolar