İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD’nin ülkesinin bilimsel altyapısını HEDEF alan saldırılarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’daki bilim insanlarına, nükleer tesislere ve son olarak bir üniversiteye saldırı düzenlendiğini belirten Arakçi, "İsrail ve suç ortağı ABD, bilginin bombalarla yok edilebileceğine inanıyor. Gerçek şu ki: Eylemleriniz umutsuzluğun bir yansıması ve sadece daha fazla bilgi arayışına ilham veriyor" ifadelerini kullandı.

İsfahan’daki üniversite saldırıya hedef olduğunu duyurmuştu

İran’daki İsfahan Teknoloji Üniversitesi’nden dün yapılan açıklamada, üniversitenin araştırma enstitülerinden birine hava saldırısı düzenlendiği belirtilerek, 4 üniversite çalışanının hafif şekilde yaralandığı kaydedilmişti. Ayrıca binalarda maddi hasar meydana geldiği aktarılmıştı.