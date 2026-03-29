Parti başkanlığına geçen hafta seçilen Horch, ilk konuşmasında, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve enerji fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

Aşırı karlar elde eden petrol ve gaz şirketlerinden adil bir katkı almak için "Trump vergisi" uygulanması gerektiğini savunan Horch, hükümetin sağlanacak geliri yeşil enerjiye yatırabileceğini anlattı.

Horch, vatandaşların enerji faturalarının artmasından endişe duyduğuna işaret ederek, "Bu arada fosil yakıt şirketleri, (ABD Başkanı Donald) Trump ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun Orta Doğu'da yürüttüğü yasa dışı savaş sayesinde aşırı karlar elde ediyor." diye konuştu.

Belçika'daki mevcut hükümetin politikalarının da hatalı olduğunu aktaran Horch, "Ülkemizde de hükümet fosil yakıtlara bağlı kalıyor. Başbakanımız (Bart De Wever), (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile yakınlaşmaya çalışıyor. Fosil yakıtlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Her petrol ve gaz tercihi, daha fazla bağımlılık ve daha fazla belirsizlik anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Horch, yeşil enerjiye yatırımın önemine dikkati çekerek, "Yeşil enerji bizi bağımsız kılar. Güneş, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorunda değildir. Rüzgar enerjisi için Putin ile yakınlaşmanıza gerek yok. Güvenli yeşil enerjiye büyük yatırımlar enerji faturalarında istikrar sağlar." ifadelerini kullandı.