İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bölgedeki radar, lojistik ve diğer araçlarının zarar gördüğünü belirten Musevi, “ABD'nin İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı. ABD'ye ait AWACS Havadan Erken Uyarı uçakları ile yakıt ikmal uçakları da hasar gördü. Yakında bu listeye başka değerli hedefler de eklenecek” ifadelerini kullandı.