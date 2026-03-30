İran, İsrail ve ABD arasında yaşanan jeopolitik gerilim, küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açarken, altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş yaşandı.

Jeopolitik riskler ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle altına yönelimin hızlandığını ifade eden Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, "Bugün biliyorsunuz İran, İsrail, Amerika savaşından dolayı milletin güvenli liman olarak gördüğü altın bir anda yüzde 20, yüzde 25 dolar bazında prim yaptı" dedi. Altının kısa vadede dalgalı seyredebileceğini belirten Yazıcı, "Altına kısa vadede işlem yapmayın, uzun vadeli düşünün" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN ALTIN ALIŞVERİŞİ YAPTIKLARI YERLERE DİKKAT ETMELERİ LAZIM"

Gram altınların üzerindeki QR kodun önemine ve sahte altın alımına yönelik açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yazıcı, "Biz 5 gramdan 100 grama kadar olan altınların hepsine QR kod basıyoruz; yalnızca 1 gramlıklarda yok. Bu kodu okuttuğunuz zaman altının imalatından satışına kadar her şey çıkıyor. Zaten sistemde de QR kodun doğrulandığı otomatik olarak gözüküyor" dedi.

Altın imalatındaki kritik detaya dikkat çekerek, "Merdiven altı altın imalatı yapan çok yer var, bunu anlatamıyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın altın alışverişi yaptıkları yerlere dikkat etmeleri lazım. Alışveriş yaparken mutlaka ’Bu altında QR kod var mı, altının üzerine mi basılmış’ diye sorun" şeklinde konuştu.

"KREDİ ÇEKİP ALTIN ALAN HERKESE ’YAPMAYIN’ DİYORUZ"

Altın fiyatlarının değişkenliğinin endişeye yol açmaması gerektiğini hatırlatan Yazıcı, "Şu an düşen fiyatlardan dolayı kimse endişe etmesin; biz her zaman dünyanın en güvenli limanını yine altın olarak düşünüyoruz. Vatandaşlara ’Kısa vadede altınla herhangi bir işlem yapmayın, uzun vadede bir tasarruf aracı olarak kullanın’ diyoruz. Vatandaş bugün 1000 liraya altın alıp yarın 1050 lira olacak mı diye bakıyor, bu yanlış bir politika, biz bunu tavsiye etmiyoruz" dedi.

Nakit sıkışıklığı yaşayan müşterilerin kredi çekerek altın alımı yaptığına dikkat çekerek şöyle ekledi:

"Ayrıca kredi çekip altın alan herkese de ’Yapmayın’ diyoruz. Malum eskisi gibi düğün takısı alımı yok ama yaz sezonuyla birlikte altının yeniden hareketleneceğine inanıyoruz."