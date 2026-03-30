2025 yılı boyunca kademeli bir artış trendi izleyen TCMB altın rezervleri, 2026 Şubat ayında yaklaşık 830 ton ile zirve seviyesine ulaşmıştı. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi. 19 Mart 2026 itibarıyla rezervlerin 772 tona gerilediği görülüyor.

Bu seviye, yalnızca son zirveye göre sert bir geri çekilmeye işaret etmekle kalmıyor; aynı zamanda Nisan 2025 döneminin de altına inilmesiyle dikkat çekiyor. Böylece yaklaşık bir yıllık birikimin önemli bir kısmı kısa sürede geri verilmiş oldu.

Piyasalarda bu düşüşün arkasında birden fazla neden konuşuluyor. Son haftalarda döviz piyasasında yaşanan oynaklık nedeniyle Merkez Bankası’nın rezerv kullanarak müdahalelerde bulunduğu değerlendiriliyor. Bu süreçte hem döviz hem de altın tarafında çözülmelerin hızlandığı ifade ediliyor.

Öte yandan, küresel altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar da rezervlerin değer bazlı gerilemesine katkı sağlamış olabilir. Ancak miktar bazlı düşüş, satış veya swap işlemlerinin de devrede olabileceğine işaret ediyor.

Ne Anlama Geliyor?

Altın, son yıllarda TCMB rezervlerinin en güçlü kalemlerinden biri haline gelmişti. Bu nedenle yaşanan geri çekilme, yalnızca teknik bir düzeltme değil; aynı zamanda rezerv stratejisinde kısa vadeli bir değişime işaret edebilir.

Özellikle kur üzerindeki baskının arttığı dönemlerde rezervlerin daha aktif kullanılması, bu tür ani düşüşleri beraberinde getirebiliyor. Piyasalar şimdi, TCMB’nin yeniden altın alımına geçip geçmeyeceğini ve rezervlerin nasıl dengeleneceğini yakından izliyor.