İşte gümüş yatırımcısının bu hafta takip etmesi gereken kritik ajanda:

PİYASANIN YÖNÜNÜ TAYİN EDECEK 4 KRİTİK GELİŞME

Powell’ın Konuşması (30 Mart Pazartesi): FED Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar piyasanın ilk sınavı olacak. Powell’ın "şahin" bir tonda konuşarak faiz indirimi beklentilerini ötelemesi doları güçlendirip gümüş üzerinde baskı oluşturabilir. Aksine, istihdamdaki zayıflığa vurgu yapan yumuşak bir ton, gümüşü 74 dolara taşıyabilir.

İstihdam ve İmalat Verileri (1 Nisan Çarşamba): ADP Özel Sektör İstihdam ve ISM İmalat PMI verileri Çarşamba günü takip edilecek. Verilerin beklenti altı kalması (zayıf istihdam ve 50 altı PMI), doların zayıflamasına ve gümüşün elinin güçlenmesine yol açabilir.

Tarım Dışı İstihdam - NFP (3 Nisan Cuma): Haftanın en büyük olayı Cuma günü yaşanacak. ABD Tarım Dışı İstihdam verisi zayıf gelirse faiz indirimi umutlarıyla gümüş 75 dolara kadar yükselebilir. Ancak 100 bin barajının üzerinde güçlü bir veri, fiyatı 67,34 doların altına itme riski taşıyor.

Jeopolitik Riskler (İran Faktörü): İran kaynaklı gelebilecek her türlü yeni haber akışı, gün içinde fiyatlarda her iki yöne doğru keskin dalgalanmalara (volatilite) neden olabilir.

TEKNİK SEVİYELER: 72 DOLAR BARAJI KRİTİK

Arslan Butt’ın haberine göre gümüş için bu haftanın kilit direnç seviyesi 71,80 - 72 dolar aralığı olarak öne çıkıyor.

• Yukarı Yönlü Senaryo: Bu seviye aşılırsa sırasıyla 74,21 ve 79,66 dolar hedefleri gündeme gelecek.

• Aşağı Yönlü Senaryo: Direnç kırılamazsa fiyatın 67,34 dolara, hatta 2026 kazançlarını tamamen silecek şekilde 61,55 dolara kadar gerileme riski bulunuyor.

DEV BANKALARDAN UZUN VADELİ POZİTİF BEKLENTİ

Kısa vadeli baskıya rağmen küresel finans devleri gümüşte iyimserliğini koruyor:

• JP Morgan: 2026 yılı için ortalama 81 dolar beklentisini paylaştı.

• Bank of America: Altın-gümüş rasyosundaki daralmaya dikkat çekerek 135 dolarlık iddialı bir HEDEF öngörüyor.

• UBS: Gümüşü gerçek bir varlık olarak "olumlu" kategorisinde değerlendirmeye devam ediyor.

