İşte bu hafta piyasaların kaderini belirleyecek 4 kritik başlık:

1. JEOPOLİTİK RİSKLER VE PETROL KRİZİ

Yeni haftaya başlarken piyasaların ilk ve en önemli gündem maddesi Orta Doğu. 3 bin 500 ABD askerinin bölgeye ulaşması, Hark Adası’na yönelik askeri operasyon riski ve Yemen’deki Husilerin çatışmalara dahil olması, küresel risk iştahını bıçak gibi kesti.

• Asya Borsalarında Sert Düşüş: Haftanın ilk işlemlerinde Japonya endeksinde kayıplar %3’ü aştı.

• Petrol Baskısı: Yüksek petrol fiyatları, küresel enflasyon endişelerini canlı tutmaya devam ediyor.

2. GÖZLER MART AYI ENFLASYON VERİSİNDE (3 NİSAN CUMA)

Haftanın en kritik yerel verisi cuma günü saat 10:00’da açıklanacak olan Mart ayı enflasyon rakamları olacak. Akaryakıt zamlarının etkisiyle yükseliş beklentisinin hakim olduğu piyasada, Mart ayı TÜFE’sinin aylık bazda %2,35 seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

3. SANAYİNİN NABZI: İSO TÜRKİYE İMALAT PMI (1 NİSAN ÇARŞAMBA)

Şubat ayında 49,3 seviyesine yükselerek Nisan 2024’ten bu yana en iyi performansını sergileyen imalat PMI verisi, Çarşamba günü Mart ayı rakamlarını karşılayacak. Bu veri, Orta Doğu’daki savaşın Türk sanayisi üzerindeki ilk doğrudan yansımalarını göstermesi açısından hayati önem taşıyor.

4. ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VE FED BEKLENTİLERİ (3 NİSAN CUMA)

Küresel piyasalar, Cuma günü ABD’den gelecek Mart ayı istihdam rakamlarına kilitlendi. Şubat ayındaki beklenmedik düşüşün ardından Mart ayında 56 bin kişilik bir artış bekleniyor. Buradan gelecek sinyaller, FED’in faiz patikasını ve küresel dolar talebini doğrudan etkileyecek.

BORSADA "KRİTİK DESTEK" UYARISI: 12.400 SEVİYESİ TEST EDİLEBİLİR

BIST 100 endeksi için Ekonomist Tuncay Turşucu’dan önemli uyarılar geldi. Turşucu, piyasadaki karamsar havaya dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hisse senedi piyasaları için iyimser günlerde değiliz. Endeksin 12.400 seviyesini test etme ihtimali yükseldi. Eğer 12.200 - 12.400 destek bölgesinin altına inilirse baskı artar ve 11.700 desteğini konuşmaya başlarız. İyimser senaryo için 13.400 üzerine yerleşilmesi gerekiyordu ancak bu gerçekleşmedi."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

