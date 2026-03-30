Borsa İstanbul’un dev sanayi kuruluşu Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) hisseleri için aracı kurumlardan gelen pozitif değerlendirmelere bir yenisi daha eklendi. 30 Mart 2026 tarihinde yeni bir rapor yayımlayan Garanti BBVA Yatırım, Tüpraş için HEDEF fiyatını yukarı yönlü revize ederek dikkat çekici bir yükseliş potansiyeline vurgu yaptı.
Garanti BBVA Yatırım, Tüpraş için daha önce 264,8 TL olarak belirlediği hedef fiyatını, yaklaşık yüzde 38'lik bir artışla 367,3 TL seviyesine yükseltti. Kurum, hisse için halihazırda bulunan “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesini ise koruduğunu açıkladı.
Hissenin son işlem fiyatı olan 240,50 TL baz alındığında, belirlenen yeni hedef fiyat yatırımcılar için yüzde 52,72 oranında oldukça güçlü bir prim potansiyeli sunuyor. Bu revizyon, rafineri marjlarındaki olumlu beklentilerin ve şirketin operasyonel gücünün aracı kurum nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor.
