Garanti BBVA Yatırım, Tüpraş için daha önce 264,8 TL olarak belirlediği hedef fiyatını, yaklaşık yüzde 38'lik bir artışla 367,3 TL seviyesine yükseltti. Kurum, hisse için halihazırda bulunan “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesini ise koruduğunu açıkladı.

Hissenin son işlem fiyatı olan 240,50 TL baz alındığında, belirlenen yeni hedef fiyat yatırımcılar için yüzde 52,72 oranında oldukça güçlü bir prim potansiyeli sunuyor. Bu revizyon, rafineri marjlarındaki olumlu beklentilerin ve şirketin operasyonel gücünün aracı kurum nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor.

