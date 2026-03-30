Küresel piyasalarda artan savaş gerilimi teknoloji hisselerinde sert satış dalgasını tetiklerken, teknoloji Nvidia'da dikkat çeken bir değer kaybı yaşandı. Hisse zirvesine göre yaklaşık yüzde 20 gerilerken şirketin piyasa değerinden 800 milyar dolar silindi. Buna rağmen yaklaşık 4 trilyon dolarlık büyüklüğünü koruyan Nvidia'nın değerleme çarpanları son dönemin en düşük seviyelerine indi.

NVIDIA'NIN ÇARPANI TARİHİ SEVİYELERE GERİLEDİ

Nvidia'nın fiyat/kazanç (F/K) oranı, yapay zeka patlamasının başladığı dönem öncesine kıyasla en düşük seviyelere indi. Bu durum bazı yatırımcılar için hisseleri "ucuz" hale getirirken, piyasalardaki belirsizlikler bu fırsatın ciddi riskler barındırdığına işaret ediyor.

Analistler, Nvidia'nın hala yapay zeka çiplerinde LIDER konumda olduğunu ancak bu liderliğin artık daha fazla sorgulanmaya başladığını belirtiyor.

SAVAŞ VE ENFLASYON KORKUSU TEKNOLOJİ HİSSELERİNİ BASKILIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamleleri sonrası yükselen jeopolitik riskler, petrol fiyatlarını yukarı çekti. Bu durum küresel enflasyon baskısını artırabileceği endişesiyle yatırımcıları tedirgin etti.

Artan enflasyon beklentisi ise merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği hatta yeniden artırıma gidebileceği riskini gündeme getirdi. Bu senaryo, özellikle büyüme hisseleri olarak görülen teknoloji şirketlerinde satışları hızlandırdı.

HİSSE PERFORMANSI: ZİRVEDEN SERT DÜŞÜŞ

Nvidia hisseleri Ekim ayındaki zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Son işlem gününde de yüzde 2,2 düşüş yaşayan hisse, yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 10'luk kayba doğru ilerliyor.

Piyasalardaki genel satış dalgası, Nvidia'yı da içine alan geniş çaplı bir teknoloji hissesi düşüşüne işaret ediyor.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARINDA GERİ DÖNÜŞ ENDİŞESİ

Yatırımcıların bir diğer önemli kaygısı ise Nvidia'nın en büyük müşterileri olan Microsoft, Alphabet ve Amazon gibi teknoloji devlerinin yaptığı devasa yapay zeka yatırımlarının beklenenden daha geç gelir üretmesi.

Bu durum, "AI trade" olarak adlandırılan ve son yıllarda Wall Street'i yukarı taşıyan temanın momentum kaybetmesine neden oluyor.

GÜÇLÜ FİNANSALLAR BİLE DÜŞÜŞÜ DURDURAMADI

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Nvidia'nın finansal performansı güçlü kalmaya devam ediyor. Şirketin brüt kâr marjı yüzde 75 seviyesine yükselirken, analistler ileriye dönük kâr tahminlerini artırmayı sürdürüyor.

Ancak piyasalarda şu an belirleyici olanın şirket performansından ziyade makro riskler olduğu görülüyor.

DEĞERLEME CAZİP Mİ, RİSK Mİ AĞIR BASIYOR?

Nvidia'nın gerileyen çarpanları hisseleri daha cazip hale getirse de, yatırımcılar açısından tablo net değil. Jeopolitik riskler, faiz beklentileri ve yapay zeka yatırımlarının geri dönüş süresine ilişkin belirsizlikler, hisse üzerindeki baskının devam edebileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.