Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi"nin, Birleşmiş Milletler tarafından da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

Sıfır Atık Hareketi ile 9 yıl boyunca Türkiye ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandığı belirtilen paylaşımda, "Bakanlığımız da büyük önem verdiği Sıfır Atık Hareketi ile 2025 yılında ekonomik değere sahip 36 bin 428 ton hurda ve atık malzeme karşılığında 249 milyon liradan fazla bir geliri ekonomiye kazandırdı." ifadeleri kullanıldı.

(AA)