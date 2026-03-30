Açıklamaya göre, sözleşme kapsamında NVIDIA yapay zeka donanımları üzerinde çalışacak yazılım çözümlerinin temini sağlanacak. Bu kapsamda geliştirilecek çözümlerin, kurumun teknolojik altyapısına entegre edilmesi hedefleniyor.

SÖZLEŞME BEDELİ 1,1 MİLYON DOLAR

İmzalanan anlaşmanın toplam bedelinin yaklaşık 1,1 milyon dolar olduğu bildirildi.

Söz konusu iş ilişkisi, şirketin yapay zeka ve ileri teknoloji projelerindeki faaliyetlerini güçlendiren adımlar arasında yer aldı.