Serbest piyasada gram altın yaklaşık 6.492 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 10.388 – 10.617 TL bandında fiyatlanıyor. Cumhuriyet altını ise 42.336 TL seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda ons altın 4.506 dolar civarında dengelenmiş durumda.

MART’IN ŞOK EDEN DÜŞÜŞÜ

Şubat ayı sonunda tarihi zirveleri test eden altın, Mart ayında sert bir düzeltme sürecine girdi. Ons altındaki %14,60’lık aylık kayıp, küresel piyasalarda 2008 finans krizinden bu yana en sert düşüşlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Kısa sürede yaşanan bu geri çekilme, yatırımcı tarafında “trend değişiyor mu?” sorusunu beraberinde getirdi.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ 3 KRİTİK FAKTÖR

Güçlenen dolar etkisi

ABD-İsrail-İran hattında artan jeopolitik gerilimle birlikte dolar endeksi güç kazandı. Doların yaklaşık %2 değer kazanması, ons altın üzerinde doğrudan baskı yarattı.

Fed beklentilerinin değişmesi

Piyasalarda yıl içinde beklenen faiz indirimlerine yönelik beklentiler zayıfladı. Faizlerin yüksek kalacağı senaryosu, getirisi olmayan altın için negatif fiyatlama anlamına geliyor.

Enerji fiyatlarındaki sert yükseliş

Brent petrolün Mart ayında %59 artarak 115 doların üzerine çıkması, enflasyon baskısını yeniden gündeme taşıdı. Bu durum, merkez bankalarının gevşeme alanını daraltarak altın üzerinde dolaylı baskı oluşturdu.

TOPARLANMA SİNYALİ VAR MI?

Piyasada oluşan sert satış dalgasına rağmen, bazı göstergeler “aşırı satım” bölgesine işaret ediyor. Analistler, son düşüşlerin ardından teknik olarak bir tepki yükselişi ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

Kısa vadede dalgalı seyir devam edebilir. Ancak ons altının hâlâ yüksek seviyelerde kalması, özellikle gram altın tarafında aşağı yönü sınırlayan en önemli unsur olarak öne çıkıyor.

YILLIK PERSPEKTİF: BÜYÜK RESİM HÂLÂ POZİTİF

Mart ayındaki sert geri çekilmeye rağmen, yıl başından bu yana gram altın yaklaşık %8,48 primli.

Bu tablo, kısa vadeli oynaklık ile uzun vadeli trendin birbirinden ayrıştığını net şekilde ortaya koyuyor.

SONUÇ: PANİK Mİ, SABIR MI?

Mart 2026, altın yatırımcısına bir kez daha şunu hatırlattı:

Bu piyasa, kısa vadede sert dalgalanır; ancak uzun vadede kendi dengesini bulur.

Jeopolitik riskler sürüyor. Enflasyon hâlâ küresel ekonominin ana gündem maddesi. Merkez bankalarının altın talebi devam ediyor.

Tüm bu dinamikler birlikte değerlendirildiğinde, altın için ana hikâye değişmiş değil:

Belirsizlik arttıkça, altın sahneye geri dönüyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendi risk profilinize göre vermeniz ve gerekirse profesyonel destek almanız önerilir.