JPMorgan’a göre gümüş fiyatı için en belirleyici değişken Federal Rezerv’in faiz politikası. Fed’in 2026 için yalnızca bir faiz indirimi öngördüğünü açıklaması gümüş üzerindeki baskıyı artırdı; faiz indirimi beklentileri zayıfladıkça gümüş de sert düşüyor. Faiz yüksek kaldığı sürece yatırımcılar tahvil ve mevduat gibi getiri sunan alternatifleri tercih ediyor; hiçbir faiz geliri olmayan gümüşü tutmanın maliyeti ise kabarıyor.

Bankanın emtia stratejisti Greg Shearer’a göre gümüş için en büyük aşağı yönlü risklerden biri Fed’in şahin bir tutuma kayması. Bu, değerli metaller rallisini temelden sorgulatan bir gelişme olur. Üstelik Powell’ın görev süresi Mayıs 2026’da sona eriyor. Yerine daha şahin bir ismin atanması, reel faizleri yüksek tutarak ralliyi geçici olarak durdurabilir.

GÜÇLÜ DOLAR GÜMÜŞÜN ÖNÜNDE DUVAR

Mart sonundaki düşüşün tetikçilerinden biri güçlenen dolar ve yükselen reel Hazine faizleriydi. Her ikisi de getirisi olmayan bir varlık olarak gümüşü tutmanın fırsat maliyetini artırıyor. Dolar güçlendikçe gümüş dünya genelinde diğer para birimleri için daha pahalı hale geliyor, küresel talep zayıflıyor.

TARİFE BELİRSİZLİĞİ: İKİ UCU KESKİN KILIÇ

JPMorgan’ın stratejistleri tarife konusunun gümüş rallisinin temel taşlarından biri olduğunu vurguluyor. ABD’nin kritik mineraller listesine gümüşü eklemesinin ardından piyasalar olası tarife riskine karşı fiziki gümüşü Londra’dan New York’a taşımaya başladı; bu da dünyanın ana spot merkezi olan Londra piyasasında ciddi bir likidite sıkışmasına yol açtı.

Trump’ın Ocak ortasında gümüşe tarife uygulamama kararı anlık bir rahatlama yarattı, ancak kapı tamamen kapanmadı. Hükümet gelecekte bu kararı geri alabilir; böyle bir gelişme New York’a metal akışını yeniden başlatır ve dışarıdaki fiziki piyasaları tekrar sıkıştırır.

SANAYİ TALEBİ SAĞLAM AMA YENİ BİR TEHDİT VAR

Boğaların en büyük argümanı olan sanayi talebi henüz çökmüş değil. Güneş paneli, elektrikli araç ve yapay zeka altyapısı üçgeni gümüşe yapısal bir zemin sağlıyor. Silver Institute’ün tahminlerine göre piyasa 2026’da 67 milyon onsluk açıkla kapanacak; bu durum fiyatları destekleyen bir temel olmaya devam ediyor.

Ancak bu cephede de yeni bir risk belirdi. Güneş paneli üreticileri gümüş kullanımını azaltma yarışına girmişler durumda. Çinli üreticiler Longi ve Jinko Solar, gümüşü bakır bazlı alternatiflerle değiştirmeyi planlıyor; Shanghai Aiko Solar ise gümüşsüz güneş hücrelerini zaten piyasaya sürdü. Bu ikame eğilimi henüz fiyatları tehdit edecek ölçekte değil, ama uzun vadede izlenmesi gereken kritik bir gelişme.

JPMORGAN NE DİYOR?

JPMorgan Global Research, 2026 yılı için gümüş fiyatının ortalama 81 dolar/ons seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor; ancak bu tahmin büyük ölçüde küresel talep dinamiklerine ve yatırımcı akışlarına bağlı. Banka fiyatın yıl boyunca yüksek ama dalgalı bir bantta seyredeceği görüşünde.

Kısacası gümüş için yol haritası şöyle çiziliyor: Fed’den güvercin bir sinyal, dolarda gerileme, tarife belirsizliğinde azalma. Bu üç koşul aynı anda sağlanmadığı sürece, Ocak’taki tarihi zirve şimdilik uzakta kalmaya devam edecek.

