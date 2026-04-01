Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'da 33. gününe giren ABD-İsrail-İran savaşının boyutuna değinen Erdoğan açıklamasında, "Türkiye'yi bu yangının uzağında tutmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

"5G İLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

Erdoğan, Türkiye'nin 5G teknolojisiyle fiilen tanıştığını belirterek, bu gelişmenin ülkenin rekabet gücünü artıracağını ve dijital bağımsızlığı güçlendireceğini söyledi. 4.5G'ye kıyasla çok daha hızlı veri aktarımı sağlayan 5G'nin, ulaştırmadan sağlığa kadar birçok alanda dönüşüm yaratacağını ifade etti.

"NATO VE SİYASETTE GERİLİM DİLİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Siyasette nefret ve çatışma diline karşı olduklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek,"Öfkenin ve kavga dilinin siyaseti zehirlemesine göz yummayacağız" dedi.

SAVAŞ UYARISI: "TEHDİT ARTIYOR"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, savaşın giderek büyüdüğünü ve tehdit seviyesinin arttığını söyledi. Türkiye’nin önceliğinin bu süreci "Kazasız belasız atlatmak" olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin çatışmanın dışında tutulması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

"BARIŞ İÇİN DİPLOMASİ ŞART"

Erdoğan, savaşın bölgesel bir iç çatışmaya dönüşme riskine dikkat çekerek, çözümün diplomasi ve diyalogdan geçtiğini belirtti. Akan kanın durması için Türkiye’nin her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, uluslararası topluma da itidal çağrısında bulundu.

İSRAİL'E SERT SÖZLER

Konuşmasında İsrail hükümetini de hedef alan Erdoğan, savaşın birinci derecede sorumlusunun İsrail olduğunu savundu. Çatışmaların genişlemesinin bölgeye zarar vereceğini belirten Erdoğan, daha fazla kan dökülmemesi için aklıselim çağrısı yaptı.

"DARBEYE VE DARBECİLERE DESTEK VERMEK CHP'DE MİLLİ SPORDUR"

Erdoğan, "Bu ülkede darbeciliğin ve cuntacılığın kitabını CHP yazmıştır. Türk siyasi tarihini açıp bakın, orada darbecilerle kol kola giren CHP'yi görürsünüz. Ülkemizde darbe geleneğini başlatan 27 Mayıs'ın baş mimarı CHP'dir. 12 Eylül'ün ilham kaynağı aynı şekilde CHP ideolojisidir. 28 Şubat'ın da mimarı CHP zihniyetidir. 27 Nisan bildirişi öncesinde toplumu ve siyaseti gerek CHP'dir. 17-25 Aralık darbe teşebbüsünde darbecilere çanak tutan CHP'dir. 15 Temmuz için 'kontrollü darbe' aklaması yapan yine CHP'dir. Darbecilik CHP'nin karakteridir, ruhudur, kimliğidir. Darbeye ve darbecilere destek vermek milli sporudur.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na, iktidar partisine seviyesiz şekilde dil uzatmak ana muhalefetin başındaki zat dahil kimsenin hakkı da haddi de değildir." dedi.