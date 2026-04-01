Yeni nesil ağ teknolojileri Türkiye’de standart haline gelmeye başlarken, altyapı maliyetleri de operatörlerin hamleleriyle şekilleniyor. Turkcell, numara taşıma ve yeni hat alımlarına özel olarak hazırladığı merakla beklenen 5G tarifelerini kullanıcıların beğenisine sundu. Artan veri tüketimi göz önüne alınarak hazırlanan yeni paketlerde, özellikle sosyal medya kullanımlarına ayrılan ek kotalar dikkat çekiyor.
İnternet ihtiyacı temel düzeyde olan kullanıcılar için Turkcell, uygun fiyatlı başlangıç alternatifleri sunuyor:
Mini Paket (6 GB): Aylık 290 TL ile 5G dünyasına en uygun giriş seçeneği.
Eko 5 GB: 5 GB standart internet + 5 GB sosyal medya kotasıyla birlikte aylık 300 TL.
Eko 20 GB: 20 GB standart + 20 GB sosyal medya kotasıyla aylık 450 TL.
Turkcell 15 GB: Standart kullanım arayanlar için aylık 400 TL.
GENÇLERE ÖZEL: GNÇ VE SOSYAL MEDYA ODAKLI TARİFELER
Genç kullanıcıların yoğun veri tüketimini hedefleyen GNÇ paketlerinde kotalar ikiye katlanmış durumda:
GNÇ Full 5 GB: Aylık 330 TL.
GNÇ Full 20 GB: (20 GB + 20 GB Sosyal Medya) toplam 40 GB veri ile aylık 550 TL.
GNÇ Star+ 30 GB: (30 GB + 30 GB Sosyal Medya) toplam 60 GB kapasite ile aylık 650 TL.
Yeni Mutlu 10 GB: (10 GB + 10 GB Sosyal Medya) aylık 420 TL.
PLATİNUM VE PREMİUM DENEYİM: 1.300 TL’LİK ZİRVE
5G hızını sınır tanımadan yaşamak isteyen profesyonel kullanıcılar için hazırlanan Platinum serisinde rakamlar dört haneli seviyelere ulaşıyor:
Platinum 20 GB: Aylık 600 TL.
Bol İnternetli 48 GB: Yüksek kapasite arayanlar için aylık 850 TL.
Platinum Black 60 GB: 60 GB standart internet ve devasa 60 GB sosyal medya kotası sunan bu tepe paketin aylık ücreti 1.300 TL olarak belirlendi.