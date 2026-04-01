İnternet ihtiyacı temel düzeyde olan kullanıcılar için Turkcell, uygun fiyatlı başlangıç alternatifleri sunuyor:

Mini Paket (6 GB): Aylık 290 TL ile 5G dünyasına en uygun giriş seçeneği.

Eko 5 GB: 5 GB standart internet + 5 GB sosyal medya kotasıyla birlikte aylık 300 TL.

Eko 20 GB: 20 GB standart + 20 GB sosyal medya kotasıyla aylık 450 TL.

Turkcell 15 GB: Standart kullanım arayanlar için aylık 400 TL.

GENÇLERE ÖZEL: GNÇ VE SOSYAL MEDYA ODAKLI TARİFELER

Genç kullanıcıların yoğun veri tüketimini hedefleyen GNÇ paketlerinde kotalar ikiye katlanmış durumda:

GNÇ Full 5 GB: Aylık 330 TL.

GNÇ Full 20 GB: (20 GB + 20 GB Sosyal Medya) toplam 40 GB veri ile aylık 550 TL.

GNÇ Star+ 30 GB: (30 GB + 30 GB Sosyal Medya) toplam 60 GB kapasite ile aylık 650 TL.

Yeni Mutlu 10 GB: (10 GB + 10 GB Sosyal Medya) aylık 420 TL.

PLATİNUM VE PREMİUM DENEYİM: 1.300 TL’LİK ZİRVE

5G hızını sınır tanımadan yaşamak isteyen profesyonel kullanıcılar için hazırlanan Platinum serisinde rakamlar dört haneli seviyelere ulaşıyor:

Platinum 20 GB: Aylık 600 TL.

Bol İnternetli 48 GB: Yüksek kapasite arayanlar için aylık 850 TL.

Platinum Black 60 GB: 60 GB standart internet ve devasa 60 GB sosyal medya kotası sunan bu tepe paketin aylık ücreti 1.300 TL olarak belirlendi.