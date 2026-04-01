A Milli Futbol Takımı, dün akşam play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırken milyonları da heyecanlandırdı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının milli maçla çakıştığını belirterek sınavın bir gün öne çekilebileceğini açıkladı.

Milli Takım, Dünya Kupası D Grubu'nda 13 Haziran'da Avustralya ile 19 Haziran 2026'da Paraguay ve 26 Haziran'da ABD ile yarışacak.