Küresel yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı son raporda Şubat 2026 dönemine dair dikkat çeken kârlılık verilerini paylaştı. Rapora göre sektörün net kârı aylık bazda gerilerken yıllık bazda artışını sürdürdü. Özellikle özel ve kamu bankaları arasındaki ayrışma öne çıkarken, Merkez Bankası politikalarına ilişkin önemli değerlendirmeler de raporda yer aldı.

ŞUBATTA KÂR GERİLEDİ, YILLIK ARTIŞ SÜRDÜ

Goldman Sachs’ın analizine göre bankacılık sektörünün net kârı Şubat 2026’da aylık yüzde 6 düşüşle 82,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna karşın yıllık bazda yüzde 16’lık artış kaydedildi.

ÖZEL BANKALARDA SERT DÜŞÜŞ

Raporda özel bankaların performansındaki zayıflama dikkat çekti. Buna göre özel bankaların net kârı aylık bazda yüzde 33 gerilerken, yıllık bazda yüzde 19 artış gösterdi.

Bu görünüm, sektörün önemli göstergelerinden biri olan özkaynak kârlılığının (ROE) aylık 9 puan düşüşle yüzde 17,2 seviyesine gerilemesine işaret etti. Goldman Sachs, zayıf kârlılığın temel nedenleri arasında net faiz gelirleri, ücret ve komisyon gelirleri ile diğer faiz dışı kalemlerdeki düşüşü gösterdi. Ayrıca “vergi ve diğer” kalemindeki artışın da baskı yarattığı ifade edildi. Öte yandan faaliyet giderleri ve kredi karşılıklarındaki gerileme, bu olumsuz tabloyu kısmen dengeledi.

KAMU BANKALARI POZİTİF AYRIŞTI

Kamu bankaları tarafında ise daha güçlü bir görünüm öne çıktı. Net kâr aylık yüzde 11, yıllık yüzde 6 artış kaydederken, özkaynak kârlılığı 1,5 puan yükselerek yüzde 22 seviyesine ulaştı.

Bu artışta net faiz gelirlerindeki iyileşme ile faaliyet giderleri ve kredi karşılıklarındaki düşüş etkili oldu. Ancak ücretler ve diğer faiz dışı gelirlerdeki gerileme ile “vergi ve diğer” kalemindeki artış, yukarı yönlü performansı sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

TCMB'NİN FAİZ ARTIRABİLECEĞİNİ ÖNGÖRDÜ

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 12 Mart’ta politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttuğu ve faiz koridorunu -150/+300 baz puan aralığında koruduğu hatırlatıldı. Para Politikası Kurulu’nun son gelişmelerin, özellikle İran kaynaklı risklerin, enflasyon görünümünü bozabileceğine dikkat çektiği belirtildi.

Goldman Sachs ekonomistleri, TCMB’nin mevcut şoku geçici olarak değerlendirdiğini ve bu nedenle politika tepkisini gecelik faiz üzerinden yönlendirmeyi tercih ettiğini ifade etti.

Bununla birlikte raporda, çatışmaların uzaması veya enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi halinde enflasyona geçişkenliğin artabileceği ve rezerv kayıplarının hızlanabileceği vurgulandı.

Bu senaryoda TCMB’nin politika faizini gecelik faiz seviyesine, hatta şokun şiddetine bağlı olarak daha yukarı çekebileceği ve repo ihalelerine yeniden başlayabileceği öngörüldü.

Goldman Sachs, bu çerçevede bir sonraki Para Politikası Kurulu toplantısında 300 baz puanlık repo faizi artışı ihtimalinin güç kazandığını ifade etti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI 24 NİSAN'DA AÇIKLAYACAK

TCMB, Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Nisan 2026 Perşembe gününün resmi tatil olması sebebiyle bir günlük kayma ile 24 Nisan 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Faiz kararının saat 14.00'da açıklanması bekleniyor.