ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İran’a ilişkin sert mesajlar verdi. Truth Social üzerinden paylaşım yapan Trump, İran’ın ateşkes talep ettiğini öne sürdü.

"İRAN ATEŞKES TALEP ETTİ"

Trump paylaşımında, "İran'ın yeni rejim başkanı, öncekilerden çok daha az radikalleşmiş ve çok daha zeki bir kişi olarak, az önce Amerika Birleşik Devletleri'nden ATEŞKES talep etti!" diye yazdı. Açıklamasının devamında Başkan "Hürmüz Boğazı ne zaman açık, serbest ve güvenli hale gelirse, bunu değerlendireceğiz. O zamana kadar İran'ı yok olana kadar bombalayacağız ya da, dedikleri gibi, Taş Devri'ne geri döndüreceğiz!" ifadelerini kullandı.