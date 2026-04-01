AB Komisyonundan yardıma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu finansmanın, enerji krizi ve gıda ile içme suyu dağıtımındaki zorluklar nedeniyle en savunmasız kesimlere acil yardım ulaştıran insani ortaklara lojistik destek sağlayacağı ifade edildi.

Desteğin yılın başında Karayipler için ayrılan ve büyük ölçüde Küba’daki artan ihtiyaçlara yönlendirilen 4 milyon avroluk bölgesel kaynağa ek olarak sağlandığı aktarılan açıklamada, ayrıca 2025'teki Melissa Kasırgası’nın adada yol açtığı büyük hasarın ardından verilen yardımların da tamamlayıcı nitelik taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, "AB, ihtiyaç anında Küba halkının yanında. Melissa Kasırgası sonrasında oradaydık. Bugün de en fazla ihtiyaç duyanlara gıda ve güvenli içme suyu ulaştırılmasına yardımcı olmak için 2 milyon avroluk insani yardımla desteğimizi artırıyoruz. Enerji krizi ve artan kıtlıklarla karşı karşıya olan ülkede bu destek, 2 milyona kadar ihtiyaç sahibine hayati yardımların ulaştırılmasına katkı sağlayacak." mesajını verdi.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.