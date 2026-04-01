Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya mali destek sağlanacağını duyurdu.

"AB, dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen 1,4 milyar avroluk geliri Ukrayna'ya gönderecek." ifadesini kullanan von der Leyen, kaynağın Ukrayna devletini ayakta tutmak için kullanılacağını belirtti.

Von der Leyen, söz konusu kaynakla Ukrayna'da kamu hizmetlerinin devamının sağlanacağını ve Ukrayna ordusuna destek verileceğini ifade etti.

AB Komisyonu'nun konuya ilişkin açıklamasında ise Birliğin, dün Rusya Merkez Bankasına ait ve AB yaptırımları kapsamında dondurulmuş varlıkların nakit bakiyelerinin faizinden elde edilen 1,4 milyar avroluk geliri teslim aldığına dikkat çekildi.

Söz konusu tutarın 2025'in ikinci yarısında biriken gelirleri kapsadığına işaret edilen açıklamada, nakit bakiyelerden doğan faizin Rusya'ya ait sayılmadığı anımsatıldı.

Savaşın başlangıcından bu yana AB ve üye ülkeler, Ukrayna'ya 69,7 milyar avrosu askeri olmak üzere toplam 194,9 milyar avro destek sağladı.

AB liderleri, Aralık 2025'te Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yılları için 90 milyar avroluk kredi verilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Macaristan ve Slovakya açısından kritik öneme sahip Drujba petrol boru hattının 27 Ocak'ta saldırıya uğraması ile petrol sevkiyatı sekteye uğradı.

Bu aşamada, Budapeşte ve Bratislava yönetimleri, Ukrayna'yı sevkiyatın devamı için yeterli çabayı göstermemekle suçluyor.

Macaristan, Drujba hattı üzerinden petrol akışı yeniden başlayana kadar Ukrayna'ya sağlanacak 90 milyar avroluk AB kredisini veto ediyor.