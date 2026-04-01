Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 27 Mart'ta sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 10,4 azalış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 17 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten 6,57'ye yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 5,83'ten 5,89'a çıktı.

MBA Başekonomisti Mike Fratantoni, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının geçen yıl ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını ve bir ay öncesine kıyasla yarım puanlık artış gösterdiğini belirtti.

Fratantoni, faiz oranlarındaki ani sıçramanın ve genel ekonomik belirsizlikteki artışın alıcı güveni üzerinde olumsuz bir etki yarattığının düşünüldüğünü ifade etti.