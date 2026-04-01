Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, şubat ayına ilişkin sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede makine mühendisliğinde toplam siparişler şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azaldı.

Şubatta ülke içi siparişler yüzde 16 azalırken, Avro Bölgesi siparişlerinde yüzde 6 artış görüldü. Avro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen talebin yüzde 17 düşmesi, dış pazardaki genel gerilemenin ana kaynağı oldu.

Mevcut konjonktür nedeniyle sektörün hem mevcut durum değerlendirmesinde hem de gelecek 6 aya ilişkin beklentilerinde bozulma yaşandığı belirtildi.

VDMA tarafından 881 üye şirketle mart ayında yapılan ankette, mevcut durumunu "çok iyi" veya "iyi" olarak nitelendirenlerin oranı, ocak sonundaki yüzde 30 seviyesinden yüzde 25'e geriledi.

VDMA Başekonomisti Johannes Gernandt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, jeopolitik gerilimlerin sektör üzerindeki baskısına vurgu yaptı.

Gernandt, “Jeopolitik çatışmalar bir süredir iş süreçlerimizi olumsuz etkiliyor. İran'daki savaşın yarattığı belirsizlik de sürece eklenmiş durumda. Tüm bu ihtilaflar küresel yatırım iklimi üzerinde ağır bir yük oluşturuyor ve etkileri net bir şekilde hissediliyor. Federal hükümetin uzun süredir ilan ettiği reformları nihayet yasalaştırması ve doğrudan uygulamaya koyması artık kritik bir önem arz ediyor.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu gerilemenin şimdilik ölçülü bir düzeyde seyrettiğini belirten Gernandt, “Bu durum, yılın geri kalanı için geçici de olsa ekonomik toparlanma umudunu canlı tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.