Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan kararda, 2025 yılı faaliyet döneminin kârla sonuçlanmaması ve şirketin mevcut finansal stratejileri gerekçe gösterildi. KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz 2025 yılı faaliyet dönemi sonucunda kâr elde edememiş ve mevcut yatırım, finansman ihtiyaçları nedeniyle şirketin nakit akış planlaması dikkate alınarak kâr dağıtılmamasına karar verilmiştir."

GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK

Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile aldığı bu karar, nihai sonuç için ortakların onayına sunulacak.

Genel Kurul Tarihi: 29 Nisan 2026

Gündem: 2025 yılı faaliyet sonuçları ve kâr dağıtılmaması teklifi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.