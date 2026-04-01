Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin gölgesi ağırlaşırken, Bank of America ekonomiye ilişkin beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. İran kaynaklı gerilimin enerji fiyatları üzerinden yarattığı baskıya dikkat çeken banka, 2026 görünümünü “hafif stagflasyon” riski olarak tanımladı.

BÜYÜME DÜŞTÜ, ENFLASYON YÜKSELDİ

BofA’nın güncel projeksiyonlarına göre küresel büyüme beklentisi yüzde 3,1 seviyesine çekildi. Buna karşılık enflasyon tahmini yüzde 3,3’e yükseltildi.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomik aktivitedeki yavaşlamadan daha hızlı şekilde fiyatlara yansıdığına işaret ederek, bu durumun stagflasyon riskini artırdığını vurguladı.

FAİZLERDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Raporda, küresel faiz oranlarına ilişkin beklentiler de yukarı yönlü güncellendi. Buna göre faizlerin daha önceki tahminlere kıyasla yaklaşık 30 baz puan daha yüksek seviyelerde oluşması bekleniyor.

Bu görünüm, merkez bankalarının enflasyonla mücadelede daha sıkı para politikası duruşunu sürdürmek zorunda kalabileceğine işaret ediyor.

PETROLDE 150 DOLAR SENARYOSU

Enerji piyasasına ilişkin değerlendirmelerde ise yukarı yönlü risklerin sürdüğü belirtildi. Banka, petrol fiyatlarının 2026 genelinde ortalama 92,5 dolar civarında seyretmesini bekliyor.

Ancak jeopolitik tansiyonun yükselmesi durumunda fiyatların 130 dolara kadar çıkabileceği, hatta dönemsel olarak 150 dolar seviyesinin üzerine taşabileceği ifade edildi.

BÖLGESEL AYRIŞMA DERİNLEŞİYOR

BofA’nın raporunda büyüme görünümünün bölgelere göre farklılaştığına dikkat çekildi. ABD ekonomisi için büyüme beklentisi yüzde 2,3’e revize edilirken, Euro Bölgesi’nde daha belirgin bir aşağı yönlü güncelleme yapıldı.

Çin ekonomisine ilişkin öngörüler ise büyük ölçüde korunarak yüzde 4,5 seviyesinde bırakıldı.

Banka, jeopolitik risklerin artması halinde küresel ekonomide resesyon ihtimalinin piyasa beklentilerinden daha yüksek olabileceğine işaret etti. Bu çerçevede enerji fiyatlarının seyri ve çatışmanın süresi, önümüzdeki dönemde küresel ekonomik görünüm açısından belirleyici olacak.