Migros Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin takvimini duyurdu.

5 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı 1. çeyreğe ait konsolide finansal sonuçların 5 Mayıs 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.