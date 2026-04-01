İşte Tera Yatırım’ın 1 Nisan 2026 Çarşamba günü TSI 15:27 itibarıyla işlem karnesi ve radarındaki hisseler:

TERA YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Tera Yatırım'ın alım hacminin neredeyse yarısı kendi bünyesindeki işlemlerden oluşurken, portföyde kırtasiye ve sanayi hisselerinin ağırlığı dikkat çekiyor:

TERA: 537.361.269 TL (%49,28 pay)

ADEL (Adel Kalemcilik): 78.523.288 TL (%7,20 pay)

SASA (Sasa Polyester): 72.149.344 TL (%6,62 pay)

ALKLC (Altınkılıç): 65.330.317 TL (%5,99 pay)

MIATK (Mia Teknoloji): 40.887.546 TL (%3,75 pay)

SATIŞ TARAFINDA HAVACILIK VE GYO BASKISI

Tera Yatırım, alım iştahına karşılık havacılık ve gayrimenkul sektöründeki bazı kağıtlarda satış tarafında yer aldı:

PGSUS (Pegasus): -59.645.196 TL (%21,78 pay)

SVGYO (Servet GYO): -30.240.070 TL (%11,04 pay)

GARAN (Garanti BBVA): -28.504.870 TL (%10,41 pay)

KONTR (Kontrolmatik): -14.216.589 TL (%5,19 pay)

TKFEN (Tekfen Holding): -12.557.416 TL (%4,58 pay)

Kaynak: ForInvest

