İşte BofA’nın 1 Nisan 2026 Çarşamba günü TSI 15:27 itibarıyla işlem karnesi ve radarındaki hisseler:

BOFA’NIN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Yabancı yatırımcı, özellikle enerji teknolojileri ve enerji dağıtım şirketlerinde güçlü bir alım iştahı sergiledi. BofA’nın alım listesinin zirvesinde şu hisseler yer aldı:

ASTOR (Astor Enerji): 237.321.783 TL (%7,78 pay)

AYGAZ: 211.035.990 TL (%6,91 pay)

YKBNK (Yapı Kredi): 178.582.101 TL (%5,85 pay)

AKBNK (Akbank): 144.372.510 TL (%4,73 pay)

TAVHL (TAV Havalimanları): 111.971.951 TL (%3,67 pay)

SATIŞ TARAFINDA DEVLER VAR: TÜPRAŞ VE THY BASKI ALTINDA

Alım tarafındaki iştaha rağmen BofA’nın genel bakiyesi net -861.569.997 TL satış ağırlıklı seyrediyor. Satış listesinde ise BIST 30 endeksinin lokomotif hisseleri dikkat çekiyor:

TUPRS (Tüpraş): -1.016.873.913 TL (%25,98 pay) – BofA’nın satışlarının çeyreğinden fazlası Tüpraş’ta yoğunlaştı.

THYAO (Türk Hava Yolları): -517.285.835 TL (%13,22 pay)

ISCTR (İş Bankası): -240.298.529 TL (%6,14 pay)

Kaynak: ForInvest

