İşte İş Yatırım’ın 1 Nisan 2026 Çarşamba günü TSI 15:30 verilerine göre işlem hacmi ve öne çıkan hisseler:

İŞ YATIRIM’IN EN ÇOK ALIM YAPTIĞI HİSSELER

Kurum, seansın bu saatine kadar bankacılık ve havacılık sektöründeki güçlü kağıtlarda alım tarafında yer aldı:

ISCTR (İş Bankası): 171.502.018 TL (%8,89 pay)

VAKBN (Vakıfbank): 108.803.162 TL (%5,64 pay)

YKBNK (Yapı Kredi): 104.223.100 TL (%5,40 pay)

PGSUS (Pegasus): 83.602.189 TL (%4,33 pay)

GARAN (Garanti BBVA): 82.865.867 TL (%4,29 pay)

SATIŞ TARAFINDA ENERJİ VE FONLAR ÖNE ÇIKIYOR

İş Yatırım’ın satış listesinde ise enerji şirketleri ve çeşitli borsa yatırım fonları (ETF) ağırlıkta:

AYGAZ: -186.850.079 TL (%8,22 pay)

ZPX30 (BIST 30 Endeks Fonu): -161.143.526 TL (%7,09 pay)

ZPBDL (Borsa Yatırım Fonu): -158.077.428 TL (%6,96 pay)

AKSEN (Aksa Enerji): -153.717.077 TL (%6,76 pay)

THYAO (Türk Hava Yolları): -145.862.693 TL (%6,42 pay)

Kaynak: ForInvest

