Spot altın, sabah saatlerinde yüzde 1 artışla 4.717 dolar seviyesine çıkarak 20 Mart’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yükselmeye devam eden ons altın yüzde 1,62'lik yükselişle TSI 16.47 itibarıyla 4.739 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu’da gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler piyasalarda risk iştahını artırırken, Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler temkinli iyimserliği sürdürüyor.

ANALİSTLER NE DEDİ?

Marex analisti Edward Meir, piyasadaki yükselişe ilişkin şunları söyledi:

“ABD'nin Hürmüz Boğazı yeniden açılmasa bile savaşı iki ila üç hafta içinde bitirebileceğine dair konuşmalar, ABD hisse senedi piyasalarını canlandırdı ve altın fiyatlarını da beraberinde yukarı çekti.”

OCBC stratejisti Christopher Wong ise temkinli duruşa dikkat çekti:

“Piyasa, gerginliğin azaltılması yönündeki açıklamayı kesin bir dönüş olarak yorumlamaktan hala çekiniyor... Daha önce de görüşmelerin yapıcı göründüğü ancak daha sonra tıkandığı birçok tur gördük.”

Wong ayrıca şu değerlendirmede bulundu:

“Jeopolitik gerilimler daha da azalırsa, Fed'in gevşeme politikası beklentileri geri dönebilir. Böyle bir senaryoda reel getiriler düşebilir ve bu da altına destek sağlayabilir.”

