Şirketten yapılan açıklamaya göre veri odaklı karar alma, ileri analitik uygulamalar ve uçtan uca dijital çözümlerle iş süreçlerini sürekli geliştiren Enerjisa Enerji, bu kapsamda teknoloji ve dijitalleşme alanındaki yetkinliklerini daha da güçlendirmek amacıyla Devrim Yıldırım'ı Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı olarak göreve getirdi.

Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini Mehmet Fırat'tan devraldı.

Açıklamaya göre Yıldırım, şirketin sürdürülebilir büyüme ve dönüşüm hedefleri doğrultusunda dijital yetkinliklerin güçlendirilmesine, veri odaklı karar alma kültürünün yaygınlaştırılmasına ve teknoloji altyapısının geliştirilmesine liderlik edecek.

Aynı zamanda uçtan uca dijital çözümler ve çevik çalışma modelleriyle operasyonel verimlilik, sistem sürekliliği ve siber güvenlik alanlarında yetkinliklerin derinleştirilmesine katkı sağlayacak.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM HEDEFLERİNE ÖNEMLİ İVME KAZANDIRACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar, enerji sektöründe verimlilik, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimini ileriye taşımanın en önemli unsurlarından birinin güçlü teknoloji altyapısı olduğunun altını çizerek, "Yıldırım'ın ulusal ve uluslararası ölçekte edindiği derin tecrübenin, şirketimizin dijital dönüşüm hedeflerine önemli bir ivme kazandıracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjisa Enerji Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı Yıldırım ise Enerjisa Enerji'nin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Teknoloji ve dijitalleşmenin, enerji sektöründe sürdürülebilir büyüme ve operasyonel mükemmeliyet açısından kritik bir rol oynadığına inanıyorum. Bu kapsamda, veri odaklı karar alma, müşteri deneyimini iyileştiren dijital çözümler ve güçlü teknoloji altyapıları ile şirketimizin dönüşüm yolculuğuna katkı sağlamak için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

DEVRİM YILDIRIM HAKKINDA

Yıldırım, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, aynı üniversitede Telekomünikasyon Mühendisliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Kariyerine Ar-Ge alanında başlayan Yıldırım, akademi, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinde özellikle uluslararası alanda farklı sorumluluklar üstlenerek yazılım geliştirme, ürün yönetimi ve teknoloji stratejileri alanlarında derin bir deneyim kazandı.

Yaklaşık 30 yıla yaklaşan kariyeri boyunca farklı coğrafyalarda edindiği deneyimle Yıldırım, teknoloji stratejileri, dijital dönüşüm, veri odaklı iş modelleri ve büyük ölçekli organizasyonlarda dönüşüm programlarının yönetimi konularında güçlü bir uzmanlığa sahip bulunuyor.