Halka arz kapsamında pay başına satış fiyatı 21,10 TL olarak sabitlenirken, Ağaoğlu GYO’nun Borsa İstanbul’da işlem görmesi planlanıyor.

Halka arz ile birlikte şirketin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve finansal esnekliğinin artırılması hedefleniyor. Şirketten yapılan açıklamada, elde edilecek fonun sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yeni yatırımların finansmanında kullanılmasının planlandığı belirtildi.

Ayrıca halka arzın, kurumsal yönetim ilkelerinin daha ileri seviyeye taşınmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ağaoğlu GYO’nun yatırımcılara sunacağı bu süreçle birlikte, gayrimenkul sektöründeki projelerini genişletmesi ve portföyünü çeşitlendirmesi öngörülüyor. Halka arzın, yatırımcılar açısından da yeni bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, halka arz sürecine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ağaoğlu 45 senelik bir firma. Toplam 7 milyon metrekare inşaat bitirmiş, 60 binden fazla konut satmış; ticari gayrimenkul, ofis, birçok gayrimenkul geliştirmiş, Türkiye’de biraz aslında gayrimenkule denk düşen markalardan biri. En önde gelenlerden biriyiz. 12 senedir İtibar Endeksi’nde hala bir çıkan, aralıksız birinci çıkan bir markayız. Dolayısıyla gayrimenkulle biliniyoruz ama bir yandan da tabii enerji yatırımlarımız var, halka açık bir Tatlıpınar Enerji şirketimiz var; turizm yatırımlarımız var, tarım var, teknoloji var. Bu aralar biraz tabii gündemimiz gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzı."

Bir taraftan büyüyen bir taraftan da temettü dağıtan bir GYO yapma arzusunda olduklarını söyleyen Kutluğ, "Biz aslında şunu yapmak istedik; 2023 Ekim ayında alınan bir karar, kurumsallaşmanın bir adımı olarak yaptık. Ama kurumsallaşma derken sıkıcı olmayan, bir taraftan büyüyen bir taraftan da temettü dağıtan bir GYO yapma arzusundayız. Dolayısıyla 2023 Ekim ayında başlayan süreç, 2024’te halka arz GYO dönüşümüyle tamamlandı. En son da geçen hafta, 2026’nın Mart ayında SPK’dan onayımızı aldık. İnşallah 1, 2, 3 Nisan’da bu halka arzı yapacağız. Bu kaynaklarla ek yatırımlar yapacağız ve mevcut gelirlerimizle; kiralık alanlarımızla, satılık alanlarımızla hem temettü dağıtan hem de büyüyen bir portföy oluşturma arzusundayız. Portföyümüz 19.6 milyar TL büyüklüğünde. Tamamı bitmiş, ruhsatlı, iskanlı, şehrin ana merkezlerindeki gayrimenkullerden oluşuyor. Büyümeye alışık bir firmayız, Ağaoğlu yatırımcılarına kazandırmasıyla bilinen bir firma. GYO’muzu da işte bugün 19.6 milyar, inşallah yanına bir sıfır daha ekleriz" dedi.

"BİZ BİZE GÜVENENLERİ HİÇ MAHCUP ETMEDİK"

Ağaoğlu’nun şu anda kendi müşteri tabanında 200 bine yakın müşterisi olduğunu söyleyen Kutluğ, şunları kaydetti:

"Ağaoğlu’na dokunan insanlar buradan gayrimenkul almış, konut almış, kiralamış; herkes mutlu ve işte geçmişimiz de bununla biliniyor. İnşallah burada yatırımcımızın da mutlu olacağı, şirketimizin kurumsallaşarak daha da büyüyeceği bir yapıdayız. Toplam portföy büyüklüğümüz 3,5 milyar dolar ama GYO’nun içine sadece 19,6 milyar liralık bir kısım koyduk. Aslında biraz içlerinden bu GYO’nun bir hikayesi olsun, Ağaoğlu GYO’nun bir hikayesi olsun, bitmiş gayrimenkullerden oluşsun diye bir arzumuz oldu. Anadolu’da bir düzen vardır; bir aile büyüğüne ev alıyorsanız, bir tane de ’baksın’ diye alınır. Birinde oturur, birinde de o kirasıyla o ona bakar. Biz öyle bir GYO olmak istiyoruz. Bir taraftan ihtiyacı görsün, büyüsün; bir taraftan da cebe temettü dağıtsın. Yani her sene karımızın yüzde ellisini temettü olarak dağıtacağız. Ve zaten portföyümüz bittiği için, yani hepsi bitmiş gayrimenkullerden oluştuğu için de temettü dağıtarak başlamayı arzu ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Ağaoğlu ile başlayan bir süreç, onun kendi başarıları ortada. Gayrimenkulde biz bir mıknatıs etkisi taşıyoruz. İnşallah bizle ortak olmanın keyfini de sürecekler. Biz de yatırımcılarımızı mahcup etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 3 Nisan akşamı, şu anda öyle zaten gözüküyor, güzel bir şekilde halka arzımızı kapayacağız. Biz bize güvenenleri hiç mahcup etmedik. İnşallah herkesi halka arzımızda küçük de olsa büyük de olsa bir tarafında olmasını arzu ederiz. Yatırımcılarımızı bekliyoruz inşallah."