Mısır ekonomisi uzun süredir döviz kuru üzerindeki baskıyla mücadele ediyordu. Önceki yıllarda uygulanan politika, para birimini sabit tutmaya çalışmak ve bu uğurda rezervleri eritmek üzerine kuruluydu. Ancak bu yöntem her defasında aynı sonucu doğurdu: Bir noktada baskı sürdürülemez hale geldi ve sert devalüasyon kaçınılmaz oldu.

Son hamlede ise farklı bir yol izlendi. Mısır yönetimi, para biriminin değer kaybetmesine erken aşamada izin verdi. Yani piyasaya karşı direnmek yerine, süreci kontrollü şekilde yönetmeyi tercih etti.

“Erken Adım Büyük Krizi Önledi”

Robin Brooks’a göre bu yaklaşım kritik bir fark yarattı. Kurun serbest bırakılması kısa vadede acı verse de, uzun vadede daha büyük bir ekonomik çöküşün önüne geçildi.

Brooks’un değerlendirmesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için önemli bir mesaj içeriyor: Kur üzerindeki baskıyı uzun süre sürdürmek, sorunu çözmek yerine büyütebiliyor. Buna karşılık erken ve kontrollü bir değer kaybı, daha dengeli bir geçiş sağlayabiliyor.

Bedeli Var Ama Daha Büyük Risk Engellendi

Elbette bu kararın maliyeti yok değil. Para biriminin değer kaybetmesiyle birlikte ithalat maliyetleri yükseliyor, bu da enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor. Kısa vadede halkın alım gücü zayıflıyor ve ekonomik zorluklar hissediliyor.

Ancak analizlere göre bu bedel, ani ve sert bir kriz senaryosuna kıyasla daha yönetilebilir seviyede kalıyor. Çünkü geç kalınan müdahalelerde çok daha sert kur şokları ve daha derin ekonomik hasar ortaya çıkabiliyor.

Gözler Diğer Gelişmekte Olan Ülkelerde

Mısır örneği, benzer ekonomik dinamiklere sahip ülkeler açısından da dikkatle izleniyor. Kur politikası ve rezerv kullanımı konusunda alınacak kararların zamanlaması, ekonominin gidişatını doğrudan belirliyor.

Uzmanlara göre temel soru şu: Piyasaya karşı direnmek mi, yoksa kontrollü şekilde uyum sağlamak mı?

Mısır’ın son hamlesi, bu tartışmayı yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı.