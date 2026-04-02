Ağaoğlu Avrasya GYO, pay başına 21,10 TL sabit fiyatla halka arz ediliyor.

Tamamen "bireysel yatırımcıya eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleştirilecek olan arzda, bireysel yatırımcı grubu için toplam 110.880.000 lot ayrılmış durumda.

KATILIM SAYISINA GÖRE OLASI DAĞITIM TABLOSU

Halka arzda bireysel yatırımcı sayısının yüksek olması beklenirken, katılım oranına göre oluşabilecek tahmini dağıtım miktarları şu şekilde:

Not: Halka arzın büyüklüğü ve bireysel payın yüksekliği nedeniyle, katılımcı sayısının beklentilerin altında kalması durumunda kişi başı düşen pay miktarının daha da artabileceği değerlendiriliyor.

AKBANK VE MİDAS YOK

Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzı için oluşturulan geniş konsorsiyumda dikkat çeken eksikler bulunuyor.

Yapılan resmi açıklamalara göre Akbank, Ak Yatırım ve popüler yatırım platformu Midas, bu halka arzın konsorsiyumunda yer almıyor. Dolayısıyla bu kurumlar üzerinden talep iletimi yapılamayacak.

HANGİ BANKA VE ARACI KURUMLARDAN KATILINABİLİR?

AAGYO halka arzına; İş Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Halkbank, QNB, TEB ve Denizbank başta olmak üzere çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden katılım sağlamak mümkün.

Yatırımcılar, portföylerinin bulunduğu kurumların "Halka Arz" sekmesinden taleplerini iletebilirler.

SEKTÖREL KIYASLAMA: KATILIMCI SAYILARI NE DURUMDA?

Son dönemde gerçekleşen benzer halka arzlardaki katılımcı sayıları, AAGYO için de bir referans oluşturuyor.

Önceki arzlarda Empa Elektronik 1,1 milyon üzerinde katılımcı ile zirveyi görürken, Savur GYO gibi gayrimenkul odaklı şirketlerin 700 bin bandında seyrettiği görülüyor.

Ağaoğlu markasının bilinirliği ile bu sayının 1 milyon sınırını zorlayıp zorlamayacağı ise merak konusu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.